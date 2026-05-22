Programm 2026 steht
Highline zwischen Dom und Stadtturm: „Krapoldi“-Festival will in Innsbruck hoch hinaus
Das ganze Jahr hindurch arbeiten Isabella Kneuer, Walter Moshammer und das übrige „Krapoldi“-Team an der Organisation des Festivals. Herzstück ist nach wie vor der namensgebende Rapoldipark.
© Michael Domanig
Im August erlebt das beliebte „Krapoldi“-Festival in Innsbruck seine siebte Auflage – mit vielen spektakulären Neuerungen. Die OrganisatorInnen Isabella Kneuer und Walter Moshammer geben vorab Einblick in die heurigen Highlights – und erklären, warum „Krapoldi“ vom verstaubten Zirkus-Image ganz weit entfernt ist.