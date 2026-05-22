Highline zwischen Dom und Stadtturm: „Krapoldi“-Festival will in Innsbruck hoch hinaus

Im August erlebt das beliebte „Krapoldi“-Festival in Innsbruck seine siebte Auflage – mit vielen spektakulären Neuerungen. Die OrganisatorInnen Isabella Kneuer und Walter Moshammer geben vorab Einblick in die heurigen Highlights – und erklären, warum „Krapoldi“ vom verstaubten Zirkus-Image ganz weit entfernt ist.