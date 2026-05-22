Rund 100 Personen evakuiert
Mehr als 30 Verletzte bei Brand in Kärntner Pflegeeinrichtung
Lind ob Velden – In einer Kärntner Pflegeeinrichtung in Lind ob Velden (Bezirk Villach) ist am Freitag ein Brand ausgebrochen. Laut Rotem Kreuz Kärnten konnten bis zum Abend alle Personen aus dem Gebäude evakuiert werden. Rund 20 Patientinnen und Patienten wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in umliegende Krankenhäuser transportiert, weitere wurden vor Ort vom Kriseninterventionsteam betreut. Unverletzte Bewohner wurden in Pflegeheime desselben Betreibers in der Umgebung gebracht.
Insgesamt waren bei dem Brand laut Aussendung rund 100 Einsatzkräfte im Einsatz, darunter etwa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krisenintervention. Auch der Rettungshubschrauber Christophorus 11 wurde alarmiert. (APA)