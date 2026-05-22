Mehr als 30 Verletzte bei Brand in Kärntner Pflegeeinrichtung

Lind ob Velden – In einer Kärntner Pflegeeinrichtung in Lind ob Velden (Bezirk Villach) ist am Freitag ein Brand ausgebrochen. Laut Rotem Kreuz Kärnten konnten bis zum Abend alle Personen aus dem Gebäude evakuiert werden. Rund 20 Patientinnen und Patienten wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in umliegende Krankenhäuser transportiert, weitere wurden vor Ort vom Kriseninterventionsteam betreut. Unverletzte Bewohner wurden in Pflegeheime desselben Betreibers in der Umgebung gebracht.