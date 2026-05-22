Pegel stieg an

Ausflug in den Inn endete mit Rettungseinsatz: Gruppe von Insel geborgen

Telfs – Dass ihr Tag am Inn so enden würde, hatte sich eine Gruppe Menschen wohl nicht gedacht: Die Personen waren zwischen Telfs und Rietz auf eine Insel mitten im Inn gewatet. Im Laufe des Tages stieg das Wasser offenbar an. Und die Gruppe konnte nicht mehr zurück ans Ufer. Ein Notruf wurde abgesetzt.

Sofort wurden die Freiwillige Feuerwehr Rietz, Rettung und die Wasserrettung Innsbruck alarmiert. „Die Wasserrettung konnte aber rasch abbrechen, die Personen wurden mit dem Raftingboot der Feuerwehr ans Ufer gebracht“, hieß es seitens der Leitstelle Tirol. Alle seien unverletzt geblieben. (TT.com)

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