Sieben-Tore-Spektakel
FC Wacker fixierte nach Aufstieg auch den Meistertitel und schielt nun auf das Double
Mit zwei Toren und einer Vorlage war Mittelfeldspieler Mouhamed Sy beim Meisterstück des FC Wacker der Matchwinner.
© Schönherr
Mit einem 4:3-Heimsieg über Kuchl marschierte der Westliga-Leader am Freitagabend vor den Augen von Star-Trainer Ralph Hasenhüttl vorzeitig über die Ziellinie. Gerüchte gibt es um einen möglichen Neuzugang, für das Cup-Finale am Montag sind bereits 6000 Karten verkauft.