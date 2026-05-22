FC Wacker fixierte nach Aufstieg auch den Meistertitel und schielt nun auf das Double

Mit einem 4:3-Heimsieg über Kuchl marschierte der Westliga-Leader am Freitagabend vor den Augen von Star-Trainer Ralph Hasenhüttl vorzeitig über die Ziellinie. Gerüchte gibt es um einen möglichen Neuzugang, für das Cup-Finale am Montag sind bereits 6000 Karten verkauft.