Acht Tote und 38 Eingeschlossene bei Gasexplosion in China

Bei einer Gasexplosion in einem Kohlebergwerk im Norden Chinas sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. 38 weitere Arbeiter wurden unter Tage eingeschlossen. Das Unglück ereignete sich am späten Freitagabend in der Liushenyu-Mine im Kreis Qinyuan in der Provinz Shanxi, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf die örtlichen Behörden meldete.