Unter Drogen und übermüdet: 35-Jähriger verunfallte mit E-Scooter in Reutte
Freitagabend verunfallte ein 35-jähriger Österreicher mit seinem E-Scooter. Der Mann war gegen 21.10 Uhr auf einer Gemeindestraße in Reutte vom Untermarkt kommend in Richtung Schrettergasse unterwegs.
Weil die Straße uneben war, verschlug es ihm den Lenker und er verlor die Kontrolle über den Scooter. Der 35-Jährige versuchte noch abzuspringen, kam jedoch zu Sturz und verletzt sich dabei schwer an der linken Hand und unbestimmten Grades im Bereich der Hüfte. Nachdem er die Rettungskette in Gang gesetzt hatte, wurde er mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Reutte eingeliefert.
Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Bei der anschließenden amtsärztlichen Untersuchung wurde zudem eine Übermüdung festgestellt. Der Österreicher wird an die Bezirkskauptmannschaft Reutte zur Anzeige gebracht. (TT.com)