Unter Drogen und übermüdet: 35-Jähriger verunfallte mit E-Scooter in Reutte

Weil die Straße uneben war, verschlug es ihm den Lenker und er verlor die Kontrolle über den Scooter. Der 35-Jährige versuchte noch abzuspringen, kam jedoch zu Sturz und verletzt sich dabei schwer an der linken Hand und unbestimmten Grades im Bereich der Hüfte. Nachdem er die Rettungskette in Gang gesetzt hatte, wurde er mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Reutte eingeliefert.