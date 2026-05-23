In Klinik geflogen: 14-Jähriger verletzte sich bei Sturz mit E-Scooter in Prutz schwer

Weil die Bremsen eines E-Scooters zu schwach waren, prallte ein 14-Jähriger am Freitagabend in Prutz gegen eine Betonwand und verletzte sich dabei schwer. Der junge Österreicher war gegen 19.20 Uhr mit dem E-Scooter eines Freundes den Muggalweg, eine stark abfallende Straße, hinunter.

Die Bremsen griffen nicht richtig, er konnte den Scooter nicht mehr anhalten und prallte in einer Rechtskurve gegen die Betonwand der linken Straßenseite. Der Junge, welcher weder Helm noch Schutzausrüstung trug, zog sich dabei eine schwere Verletzung am rechten Handgelenk bzw. Arm sowie unbestimmte Verletzungen im Bereich der Knie zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Zams geflogen. Der Freund des 14-Jährigen habe diesen vor Fahrtantritt über die eingeschränkte Bremsleistung bei seinem Scooter in Kenntnis gesetzt. (TT.com)