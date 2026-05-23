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Wandern, Grillen oder Trip an Gardasee & Co: Wir suchen eure Fotos vom Pfingst-Wochenende

Ob Ausflüge und Wanderungen in Tirol oder ein Kurztrip an den Gardasee: Wir suchen wieder Bilder und Tipps von euren Lieblinsplatzln. Einfach Fotos (mit kurzer Beschreibung) selbst in der Bildergalerie hochladen.

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