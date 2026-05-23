Drei Wochen Quarantäne vor der Fußball-WM: USA geht gegen Ebola-Virus vor

Nach dem Ebola-Ausbruch muss die Mannschaft aus dem Kongo vor dem Start der Fußball-WM 21 Tage lang in Isolation.

Washington ‒ Die Fußball-Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo soll sich vor der WM in den USA wegen des Ebola-Ausbruchs im Osten des afrikanischen Landes 21 Tage lang isolieren. Andernfalls würde das Team die Einreise riskieren, wie Andrew Giuliani, Leiter der Taskforce des Weißen Hauses für die WM, dem TV-Sender ESPN sagte. Die kongolesische Delegation soll am 11. Juni ins WM-Quartier nach Houston anreisen.