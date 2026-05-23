Chorkunst in Bichlbach: Oberländer Sängerrunde Zams verzaubert in der Zunftkirche

Die Zunftkirche St. Josef in Bichlbach wird am Samstag, dem 30. Mai, um 18 Uhr zum Schauplatz eines besonderen Chorkonzerts. Zu Gast ist die Oberländer Sängerrunde Zams. Der renommierte Männerchor zählt zu den festen Größen der Tiroler Chorszene.

Bichlbach – Die Oberländer Sängerrunde Zams steht unter der Leitung von Otmar Juen. Das Ensemble feierte vergangenes Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Neben der Freude am gemeinsamen Singen zeichnet sich der Chor auch durch soziales Engagement aus.

Die Sängerrunde begeistert ihr Publikum bei zahlreichen Konzerten. Auch bei kirchlichen oder privaten Anlässen treten sie regelmäßig auf. Ein Höhepunkt ihrer Vereinsgeschichte ist die Teilnahme an der Chor-Olympiade in Bremen. Von dort kehrten sie mit einer Silbermedaille nach Hause zurück.

Musikliebhaber im Zwischentoren können sich nun selbst vom hohen Niveau überzeugen. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Um freiwillige Spenden wird gebeten, um die Arbeit des Chores zu unterstützen.