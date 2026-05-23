Tirols Mountainbikerin Stigger verpasst Weltcup-Sieg in Tschechien im Sprint

Nove Mesto ‒ Die Tirolerin Laura Stigger hat den Sieg im zweiten Short-Track-Rennen der Mountainbike-Weltcupsaison knapp verpasst. Die 25-Jährige musste sich am Samstag in Nove Mesto im Zielsprint nur der zeitgleichen Siegerin Puck Pieterse aus den Niederlanden beugen. Weltmeisterin Alessandra Keller aus der Schweiz schied nach einem Sturz aus. Stigger hatte auch schon beim Auftakt in Südkorea als Vierte im Short Track und Sechste im Cross Country überzeugt.