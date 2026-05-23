Faber hört als Wiener Dompfarrer auf: Warum Erzbischof Grünwidl eine Änderung will

Nach 30 Jahren sei eine „gute Zeit“ für eine Neubesetzung, meint Josef Grünwidl. Toni Faber soll weiter am Stephansdom tätig bleiben.

Mit Sommer 2027 wird die Wiener Dompfarre neu besetzt und Anton Faber als Dompfarrer von St. Stephan in den Ruhestand gehen. Das hat der Wiener Erzbischof Josef Grünwidl am Samstag im Ö1-„Mittagsjournal“ bestätigt. In der Seelsorge soll Faber auch nach Erreichen des Pensionsalters tätig bleiben, derzeit rede er mit Grünwidl intensiv „über die Zukunft“. In den vergangenen Tagen war bereits über die Absetzung Fabers spekuliert worden.

Faber wurde 1997 ernannt, mit 30 Jahren im Amt hat er laut Grünwidl „einen Rekord aufgestellt“. Zuletzt war er aber innerkirchlich vermehrt aufgrund seines öffentlichen Auftretens in Begleitung einer Frau kritisiert worden. Faber nennt sie eine „sehr gute Freundin“.

Anfang der Woche hatte Faber im Standard erklärt, er könne sich nun - entgegen seiner ursprünglichen Haltung - vorstellen, als Dompfarrer in Pension zu gehen. Das steht ihm mit Erreichen des 65. Geburtstags zu. Wegen des Mangels an Geistlichen bleiben jedoch etliche Priester weit über dieses Alter hinaus Pfarrer in den katholischen Gemeinden.

Neue Aufgabe in der Cityseelsorge möglich

Kritik an Faber hatte es nicht erst seit seinen öffentlichen Auftritten mit einer Frau gegeben. Schon lange zuvor hatte sich der Geistliche, der erzbischöflicher Zeremoniär unter Hans Hermann Groer und danach bei Kardinal Christoph Schönborn war, intensiv in Society-Kreisen bewegt und inszeniert.