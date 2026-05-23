Schönes Wetter, gefährliche Straßen: Mehrere Motorradunfälle in Tirol

Das sonnige Wochenende lockte zahlreiche Motorradfahrer auf die Straßen Tirols. Doch gleich mehrere Unfälle trübten die Freude über das schöne Wetter und führten zu teils schweren Verletzungen.

Das schöne Wetter am Samstag nutzten viele Motorradfahrer für eine Ausfahrt. Dabei kam es zu mehreren Unfällen. Am Samstag, kurz nach 13 Uhr, wollte eine 59-jährige Österreicherin mit ihrem Auto auf der L260 in Fahrtrichtung Ehenbichl nach links abbiegen.

Ein 25-jähriger polnischer Motorradfahrer, der in derselben Richtung unterwegs war, übersah laut eigener Aussage den gesetzten Blinker des Autos und setzte zum Überholen an. Es kam zur Kollision, wobei der Motorradfahrer etwa 50 Meter weit in ein angrenzendes Feld geschleudert wurde. Er musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht werden.

Gegen Mauer geprallt

Ein 29-jähriger deutscher Motorradfahrer war Teil einer Gruppe von neun Motorradfahrern, die auf der L25 in Richtung Stallersattel unterwegs waren. In einer Linkskurve bei Straßenkilometer 28,6 im Gemeindegebiet von St. Jakob geriet er aus unbekannter Ursache über den rechten Straßenrand hinaus und prallte gegen eine Steinmauer. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.

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