Frau von Baum getroffen: Schwerer Unfall bei Holzarbeiten im Pitztal

Als ein 65-jähriger Österreicher mit seiner Frau Holzarbeiten im Pitztal durchführte, kam es zu einem Unfall.

St. Leonhard i. P. – Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Samstag in St. Leonhard im Pitztal unterhalb Mauchelealpe. Gegen 11 Uhr war dort ein 65-jähriger Österreicher gemeinsam mit seiner 63-jährigen Ehefrau mit Holzarbeiten beschäftigt. Drei Baumstämme wurden mittels Drahtseile angehängt und mit einer Forstseilwinde an den Wegrand gezogen. Die Seilwinde wurde vom 65-Jährigen bedient.

Als sich die Frau etwa fünf Meter seitlich der Zugrichtung der Baumstämme befand, geriet plötzlich ein quer am Waldboden liegender Baum unter Spannung. Das hatte zur Folge, dass sie von einem Baum getroffen wurde. Ihr Mann fuhr sie anschließend ins Tal.