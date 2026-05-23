„Ehre, Würde, Mut“: Wie der Chef der türkischen Opposition gegen die Justiz kämpft

Ein Gericht hat Özgür Özel als Vorsitzenden der CHP-Partei für abgesetzt erklärt. Er will das nicht hinnehmen. Anhänger demonstrieren für ihn.

Özgür Özel (51) musste erst ein klares Profil entwickeln, nachdem er im November 2023 an die Spitze der wichtigsten türkischen Oppositionspartei CHP gewählt wurde. Jetzt steht er im Zentrum der Auseinandersetzung zwischen der CHP und dem autoritär regierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Am Donnerstag hatte ihn ein Gericht mitsamt der Parteiführung für abgesetzt erklärt. Der Vorwurf lautet auf Unregelmäßigkeiten bei seiner Wahl zum Parteichef.

CHP kritisiert „Justizputsch“

Die CHP spricht von einem „Justizputsch“ und will die Absetzung nicht hinnehmen. Özel harrte in der Parteizentrale aus und rief zu Protesten auf.

Die CHP und ihre Anführer stehen als Konkurrenz für Erdogan und sein System massiv unter Druck. Immer wieder ist es die Justiz, die gegen die Opposition vorgeht. Der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu, dem bei einer Präsidentenwahl gute Chancen eingeräumt worden wären, sitzt seit über einem Jahr in Haft und steht vor Gericht.

Versprechen an die Anhänger

Özel weiß, dass er der Nächste sein könnte: „Ich verspreche euch nicht, dass der Weg zur Macht durch einen Rosengarten führt“, schrieb er auf X. Er sagte, dass er den Schmerz ertragen, sich aber nicht ergeben werde: „Ich verspreche euch Ehre, Würde, Mut und Kampfgeist!“