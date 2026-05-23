So geht Umami
Scharfe Messer, würzige Soßen, viel Geschmack: Besuch beim Japanischen Grillkurs am Lansersee
Karl, Elisabeth, Michael, Ann-Kristine, Jona (v. li.) und Harald (re. außen) haben das besondere Ambiente am Lansersee sehr genossen. Daniel (2. v. re.) und Sergio (3. v. re.) führten in die Kunst des japanischen Grillens ein.
© Patrick Steiner
BBQ kann auch ganz ohne Würstl und Kotelett funktionieren. Der Kochkurs „Japanisch Grillen“ am Lansersee verbindet fernöstliche Aromen mit Tiroler Sommerfeeling. Sechs „Gaumenfreuden“-LeserInnen waren dabei.