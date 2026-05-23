46-Jähriger verletzt
Holzpflock verklemmt: Arbeit mit Kreissäge endete im Kufsteiner Spital
Der Verletzte wurde ins Krankenhaus in Kufstein gebracht.
© Wolfang Otter
Ein Arbeitsunfall mit einer Kreissäge ereignete sich diesen Freitag im Ortsteil Hausern in Niederndorferberg. Ein 46-jähriger Österreicher war gegen 15 Uhr mit Holzschnittarbeiten beschäftigt. Laut Aussagen des Mannes habe sich plötzlich ein Holzpflock in der Kreissäge verklemmt.
Der Mann wollte den festsitzenden Holzpflock lösen, geriet dabei in das Kreissägeblatt und verletzte sich. Er wurde von der Rettung Kufstein erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus nach Kufstein verbracht. (TT.com)