Holzpflock verklemmt: Arbeit mit Kreissäge endete im Kufsteiner Spital

Ein Arbeitsunfall mit einer Kreissäge ereignete sich diesen Freitag im Ortsteil Hausern in Niederndorferberg. Ein 46-jähriger Österreicher war gegen 15 Uhr mit Holzschnittarbeiten beschäftigt. Laut Aussagen des Mannes habe sich plötzlich ein Holzpflock in der Kreissäge verklemmt.