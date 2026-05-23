Starke Unterstützung

Zurück in der Manege: Spendenaktion ermöglicht „Circo Paniko“-Gastspiel in Hall

Mit neuem Programm – und einem zweiten Zirkuskollektiv als Gast – schlägt der „Circo PaniKo“ über zwei Wochen lang seine Zelte in Hall auf.
© Axel Springer
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Die Unterstützung zahlreicher Fans macht es möglich: Das Haller Kulturlabor Stromboli holt im Juni zum fünften Mal den unverwechselbaren „Circo PaniKo“ nach Hall. Und: Das anarchische italienische Artisten-Kollektiv bringt erstmals ganz besondere Gäste mit.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143