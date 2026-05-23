Starke Unterstützung
Zurück in der Manege: Spendenaktion ermöglicht „Circo Paniko“-Gastspiel in Hall
Mit neuem Programm – und einem zweiten Zirkuskollektiv als Gast – schlägt der „Circo PaniKo“ über zwei Wochen lang seine Zelte in Hall auf.
© Axel Springer
Die Unterstützung zahlreicher Fans macht es möglich: Das Haller Kulturlabor Stromboli holt im Juni zum fünften Mal den unverwechselbaren „Circo PaniKo“ nach Hall. Und: Das anarchische italienische Artisten-Kollektiv bringt erstmals ganz besondere Gäste mit.