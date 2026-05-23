Unter ständiger Gewalt: Was den Kampf gegen Ebola im Kongo so schwierig macht

Bürgerkrieg, bewaffnete Milizen und eine desolate Infrastruktur erschwerenden Kampf gegen das tödliche Virus. Die Zahl der Infizierten steigt unterdessen.

Ein Einsatz unter ständiger Gewalt: So beschreibt der Berliner Epidemiologe Maximilian Gertler die Bekämpfung des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo. Der Mediziner war schon mehrfach für „Ärzte ohne Grenzen“ (MSF) im Krisengebiet. Gefährlich sei die Lage für alle Menschen: „Das Verlassen des Dorfes oder die Reise zur nächsten Stadt mit einer medizinischen Einrichtung kann unter Umständen lebensgefährlich sein“, berichtet er – abgesehen davon, dass sich viele Menschen das nicht leisten könnten. Oft seien abgelegene Dörfer auch nur schwer erreichbar.

Der Kongo hat Erfahrung mit Ebola. Aktuell handelt es sich um den 17. registrierten Ausbruch in den vergangenen 50 Jahren.

Hohe Dunkelziffer befürchtet

Die Lage spitzt sich aber zu. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat das Risiko einer nationalen Ausbreitung des Virus hochgestuft. In der Demokratischen Republik Kongo gilt nun die Risiko-Stufe „sehr hoch“, für die Region die Stufe „hoch“ und global die Stufe „niedrig“, informierte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Das Virus breitet sich unterdessen aus. Die WHO berichtete vor dem Wochenende von fast 750 Verdachtsfällen und 177 mutmaßlichen Todesfällen in dem zentralafrikanischen Land. Die tatsächliche Zahl könnte höher sein, weil nicht alle Fälle gemeldet werden.

Der Ebola-Ausbruch begann laut der afrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC in der nordöstlichen Provinz Ituri, die an Uganda und den Südsudan grenzt. Diese östlichen Provinzen des Kongo werden seit Jahrzehnten von schweren Kämpfen erschüttert.

Unter Verwaltung der Rebellen

Der Einfluss der Regierung in der fernen Hauptstadt Kinshasa und der Regierungsarmee FARDC erreicht längst nicht alle Gebiete. Mehr als 100 Milizengruppen sind aktiv. Darunter sind Warlords, die ihr Heimatdorf kontrollieren, aber auch die Rebellengruppe M23: Diese hat große Teile der Provinzen Nord-Kivu und Süd-Kivu einschließlich der Provinzhauptstädte Goma und Bukavu unter ihrer Kontrolle. Sie treibt eigene Steuern ein und stellt die Bürgermeister.

Insgesamt gibt es in Ituri vier bewaffnete Gruppen, darunter die islamistische Terrorgruppe ADF. Allein im vergangenen Monat wurden rund 70 Menschen bei Angriffen der Miliz Codeco getötet. Und während die Bekämpfung des Ebola-Ausbruchs anlief, überfiel die ADF christliche Dörfer und verübte dort Massaker.

900.000 Binnenflüchtlinge bedroht

In der Provinz leben außerdem mehr als 900.000 Binnenflüchtlinge, im gesamten Ostkongo bis zu vier Millionen. Der Ausbruch der Seuche in einem der provisorischen Lager mit sehr beengten Verhältnissen gilt als Schreckensszenario.

Die Gruppe M23 organisiert in den von ihr kontrollierten Gebieten auch die Gesundheitsversorgung. Eine offizielle Zusammenarbeit mit den staatlichen Behörden gibt es nicht, auch wenn Vertreter der Rebellen betonen, dass Leben und Gesundheit aller Kongolesen über den politischen Gräben stehen müssten.

Aufgebrachte Angehörige

Für den ersten Todesfall in der Stadt Goma hat die M23 auch 189 Kontaktpersonen erfasst, bestätigt Ursula Langkamp, die Leiterin des dortigen Büros der Welthungerhilfe. Die Regierung habe diese Zahl in ihren Lageberichten aber nicht erfasst. „Das wirft die Frage auf, ob die Zusammenarbeit zwischen der kongolesischen Regierung und den M23-Rebellen schon klappt“, meint Langkamp.

Angehörige eines Ebola-Toten steckten ein Behandlungszelt in Rwampra in Brand. Sie hatten erfolglos gefordert, die Leiche selbst und ungeschützt beerdigen zu können. © AFP/Muyisa

Zur Gefahr können aber auch Angehörige werden. In Rwampra in der Provinz Ituri brannten Zelte zur Behandlung von Infizierten. Die Familie eines Toten hatte die Herausgabe der Leiche gefordert und lehnte eine sichere Bestattung ab.