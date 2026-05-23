Zwei Küchenbrände sorgten für Feuerwehreinsätze in Innsbruck und Söll

Am späten Samstagnachmittag hielten zwei Brandereignisse die Feuerwehren in Innsbruck und Söll auf Trab. In Innsbruck-Hötting rückte die Berufsfeuerwehr gegen 16.55 Uhr zu einem Mehrparteienhaus aus, nachdem eine starke Rauchentwicklung gemeldet worden war. Ursache waren angebrannte Speisen in einer Wohnung im obersten Stock. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Herdplatte noch eingeschaltet, zudem befand sich eine Pfanne mit Öl darauf.

Bereits kurz zuvor, gegen 16.45 Uhr, brach in der Küche eines Einfamilienhauses in Söll ein Feuer aus bislang ungeklärter Ursache aus. Der Brand zerstörte die Küche, konnte aber durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Söll eingedämmt werden, bevor er auf weitere Gebäudeteile übergriff.