Angriff am helllichten Tag
Unbekannte schlugen jungen Männern in Innsbruck ins Gesicht und flüchteten
Die Innsbrucker Polizei ermittelt seit Samstagnachmittag im Fall einer Körperverletzung. Demnach wurden gegen 17 Uhr zwei junge Österreicher (21 und 18) vor einem Lokal am Innrain von zwei ihnen nicht bekannten Männern angesprochen. Plötzlich schlugen ihnen die Angreifer offenbar grundlos ins Gesicht, berichtet die Polizei in einer Aussendung.
Die beiden Täter (einer zu Fuß, einer mit einem Fahrrad) flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die beiden Opfer wurden durch den Angriff unbestimmten Grades verletzt. (TT.com)