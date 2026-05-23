Unbekannte schlugen jungen Männern in Innsbruck ins Gesicht und flüchteten

Die Innsbrucker Polizei ermittelt seit Samstagnachmittag im Fall einer Körperverletzung. Demnach wurden gegen 17 Uhr zwei junge Österreicher (21 und 18) vor einem Lokal am Innrain von zwei ihnen nicht bekannten Männern angesprochen. Plötzlich schlugen ihnen die Angreifer offenbar grundlos ins Gesicht, berichtet die Polizei in einer Aussendung.