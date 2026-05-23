Zwei Kletterer in Nesselwängle mit Rettungsheli aus Felswand geborgen

Bei einer Klettertour an der Roten Flüh in Nesselwängle mussten am Samstagnachmittag zwei deutsche Alpinisten gerettet werden. Die beiden erfahrenen Kletterpartner im Alter von 40 und 41 Jahren befanden sich in der alpinen Route „Südwestkante“, als der 40-Jährige im Vorstieg an der Schlüsselstelle der fünften Seillänge stürzte.

Sein Partner konnte den Sturz aus rund drei Metern Höhe zwar sicher abfangen, doch der Gestürzte zog sich eine Verletzung zu, die ein eigenständiges Weiterklettern unmöglich machte. Die Bergsteiger setzten daraufhin einen Notruf ab.