38-Jähriger bei Paragleiter-Unfall am Kaunergrat verletzt

Ein 38-jähriger deutscher Paragleiter ist am Samstagnachmittag bei einem Flug von der Aifner Spitze im Gemeindegebiet von Kaunerberg verunglückt. Der Mann war im Rahmen eines Langstreckenfluges von Garmisch aus zu dem 2779 Meter hohen Gipfel aufgestiegen, um von dort seinen Rückflug anzutreten. Unmittelbar nach dem Start gegen 17 Uhr wurde sein Gleitschirm von starken und böigen Winden erfasst und klappte ein, woraufhin das Fluggerät in eine unkontrollierbare Rotation geriet.