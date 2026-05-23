33:34-Krimi in der HLA für die Schwazer: Adler müssen nach Niederlage schwitzen

Nach einer 18:17-Halbzeitführung mussten sich die Schwazer Handballer in Bregenz in der HLA-Relegationsrunde noch geschlagen geben.

Bregenz – Die Schwazer Handballer hätten am Samstag in der Relegationsrunde der HLA-Meisterliga einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt setzen können. Doch beim Westderby in Bregenz konnte die Truppe von Trainer Christoph Jauernik trotz zwischenzeitlicher Führung nicht die erhofften Punkte einfahren. Nach 18:17-Halbzeitführung der Tiroler wogte das Spiel hin und her, in Minute 55 durfte man bei einer 32:30-Führung bereits hoffen. Am Ende aber hieß es 34:33 für die Gastgeber.

Maßgeblichen Anteil daran hatte dabei Rückraumspieler Louis Mönch, der 14 Sekunden vor dem Ende den Siegtreffer markierte. Der Deutsche dockte erst vor der Saison in Vorarlberg an, mit 240 Toren war der 27-Jährige in der Saison 2024/25 Torschützenkönig der 3. Liga Süd. Gestern lieferte Mönch erneut ab – er traf 16 Mal.