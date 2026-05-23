Außer Spesen nichts gewesen: Swarco Raiders Tirol verlieren in Dänemark

Im zweiten Spiel der neuen European Football Alliance (EFA) kassierten die Swarco Raiders beim 16:39 gegen Nordic Storm die zweite Niederlage.

Kopenhagen – Die Raiders Tirol kassierten auch im zweiten Saisonspiel der neuen European Football Alliance (EFA) eine Niederlage. Gegen Nordic Storm musste sich die im Vergleich zur vergangenen Saison stark veränderte Mannschaft von Trainer Shuan Fatah in Kopenhagen mit 16:39 geschlagen geben. Während die Raiders in zwei Wochen gegen Frankfurt Galaxy antreten, geht es für die Vikings von Head Coach Chris Calaycay nächsten Sonntag in Polen bei den Panthers Wroclaw weiter.

Die Vienna Vikings haben indes im ersten Saisonspiel der neuen American Football League Europe (AFLE) einen Kantersieg gefeiert. Beim Debüt im neuen Sportclub-Stadion in Wien vor 4.000 Zuschauern setzten sich die Wikinger am Samstag klar mit 49:7 gegen Berlin Thunder durch.