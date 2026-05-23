Nach 0:9-Pleite geht Österreich bei der WM auch gegen Deutschland baden

Österreichs Eishockey-Team verpasste bei der WM den frühzeitigen Sprung ins Viertelfinale. Nach dem 2:6 gegen Deutschland ist die Chance auf den Aufstieg klein.

Zürich - Österreichs Eishockey-Nationalteam hat den vorzeitigen Einzug ins WM-Viertelfinale verpasst. Die ÖEHV-Mannschaft musste sich Verfolger Deutschland am Samstag in Zürich 2:6 (0:0, 1:2, 1:4) beugen. Mit einem Sieg nach regulärer Spielzeit hätte die Truppe von Teamchef Roger Bader das Viertelfinale gebucht. Stattdessen spürt Rot-weiß-rot nach der verpassten Überraschung vor den abschließenden beiden Vorrundenspielen gegen Finnland am Sonntag und die USA den Atem der Konkurrenz.

Leon Wallner (23.) ließ Österreich kurz vom vierten Sieg im fünften Gruppenspiel träumen. Doch den unter Siegpflicht stehenden Deutschen gelang noch im Mitteldrittel die Wende. Angeführt vom Dreifachtorschützen Lukas Reichel gab die schwach ins Turnier gestartete DEB-Auswahl die Führung nicht mehr her. Damit muss Österreich weiter auf den ersten WM-Sieg gegen den "Lieblingsnachbarn" seit elf Jahren warten. Als Dritter (9) hinter den Aufsteigern Schweiz (18) und Finnland (15) droht im Rennen um einen Top-vier-Platz noch Gefahr von Deutschland (7), Lettland (6) und USA (5).

In einem vorsichtig geführten ersten Drittel erarbeitete sich die ÖEHV-Auswahl mit ihrer Paradelinie die besseren Chancen. Benjamin Nissner scheiterte im Konter nach Querpass von Peter Schneider an Tormann Philipp Grubauer (16.). Schneider traf nach Zuckerpass von Dominic Zwerger allein vor dem Tor die Scheibe nicht richtig (19.). Im selben Angriff lupfte dann auch Gregor Biber die Scheibe drüber.

Momentum kippte

Nach dem Startdrittel, in dem Österreich laut Nissner "die Zehe ins Wasser gehalten" hatte, gab es auch Tore. Ein Konter der vierten Linie mit drei WM-Debütanten brachte die Führung. Wallner lenkte den Querpass von Tim Harnisch ins kurze Kreuzeck (23.). Der Vizeweltmeister von 2023 schlug postwendend durch Reichel zurück (24.) und bekam zur Matchhälfte Oberwasser.

Der ins Tor zurückgekehrte Atte Tolvanen war zunächst noch zur Stelle. Österreich schaffte in dieser Phase jedoch kaum mehr Entlastung und war in Minute 34 zu weit weg vom Gegner: NHL-Stürmer Joshua Samanski stellte nach gelungener Kombination auf 2:1 (34.). Mit etwas Glück und Kampfgeist rettete Rot-weiß-rot den knappen Rückstand in die letzte Pause.

Gegentreffer in Unterzahl