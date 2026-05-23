Polizeipräsenz beim Weißen Haus nach Berichten über Schüsse

Nach Berichten über Schüsse hat sich rund um das Weiße Haus in Washington ein Großaufgebot der Polizei und anderer Sicherheitskräfte postiert. AFP-Journalisten beobachteten Samstagabend (Ortszeit) die vielen Sicherheitskräfte im Viertel rund um den Sitz des US-Präsidenten. Präsident Donald Trump hielt sich dort auf, um an einer Vereinbarung zur Beendigung des Iran-Kriegs zu arbeiten.