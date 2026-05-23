China schickt Astronauten für Rekord-Jahr ins All

China wird am Sonntag drei Astronauten zu seiner Raumstation schicken, von denen einer für ein Rekordjahr im All bleiben soll. Die Mission bereitet das ehrgeizige Ziel einer bemannten Mondlandung bis 2030 vor. Eine Rakete vom Typ Langer Marsch-2F soll das Raumschiff Shenzhou-23 mit drei Astronauten an Bord um 17.08 Uhr MEZ vom Weltraumbahnhof Jiuquan starten. An Bord ist mit Li Jiaying auch der erste Raumfahrer aus Hongkong.

Welcher der drei Astronauten für das gesamte Jahr auf der Raumstation Tiangong bleiben wird, soll später entschieden werden. Die Mission findet vor dem Hintergrund eines zunehmenden Wettlaufs zum Mond mit den USA statt. Die US-Raumfahrtbehörde NASA will bereits 2028 wieder Menschen auf dem Mond landen. Washington hat Peking vorgeworfen, eine Kolonisierung und Ausbeutung des Mondes zu planen, was die Regierung in Peking jedoch entschieden zurückgewiesen hat. Die USA wollen eine langfristige Präsenz auf dem Mond als Sprungbrett für die spätere Erforschung des Mars errichten.