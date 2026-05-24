Wahlarzt-Boom: Immer mehr Österreicher schließen private Kranken-Polizzen ab

Schon 3,66 Millionen Österreicher haben eine private Zusatzkrankenversicherung. Das sind vier von zehn Menschen – ein Allzeitrekord. Dahinter steht der Trend zum Wahlarzt. Eine aktuelle Erhebung zeigt die Details.

Der Andrang zur privaten Gesundheitsvorsorge in Österreich erreicht eine neue historische Dimension: Im Jahr 2025 verzeichnet der Markt 3,66 Millionen Privatversicherte. Damit kratzt die Republik erstmals an der 40-Prozent-Marke (39,7 Prozent). Das teilte das Portal „krankenversichern.at“ mit, ein digitaler Makler für private Kranken- und Wahlarzt­versicherungen.

Starker Zuwachs seit 2014

Die Zahlen stammen aus einer eigenen Analyse des Anbieters und aktuellen Branchendaten. Ein Blick auf die Bundesländer zeigt zudem starke regionale Unterschiede: Während Wien mit knapp 938.000 Versicherten absolut den Spitzenplatz einnimmt, ist Kärnten der relative Vorreiter – hier verfügt bereits mehr als jeder Zweite über eine private Krankenversicherung. Das Schlusslicht bildet Niederösterreich mit knapp 29 Prozent. Tirol-Zahlen wurden hier nicht genannt.

Ein Blick auf die Langzeitdaten verdeutlicht die Dynamik dieses Wachstums: Seit dem Jahr 2014 ist die Zahl der privat versicherten Personen in Österreich um über 600.000 gestiegen. Besonders bemerkenswert ist laut dem Makler der aktuelle Zuwachs: Allein im Jahr 2025 verzeichnete der Markt ein Plus von rund 86.000 Versicherten. „Dieser kontinuierliche, jahrelange Aufwärtstrend belegt, dass der private Zusatzschutz längst kein reines Nischenprodukt mehr ist“, teilte das Unternehmen mit.

Wartezeiten als wichtiges Argument

„Wartezeiten von bis zu 63 Tagen beim Kassenarzt machen die Privatversicherung für viele zur absoluten Notwendigkeit“, meinte Sebastian Arthofer, Co-Gründer des Portals. Sieben von zehn Personen nennen demnach genau diesen Engpass als Hauptmotiv für ihren Abschluss.

Ein genauerer Blick auf die Branchenzahlen offenbare die weitreichenden finanziellen Effekte dieses Trends: Der Wunsch nach rascher ärztlicher Abklärung ließ die Ausgaben für Wahlarzthonorare 2025 um 10,1 Prozent auf über 355 Millionen Euro steigen. Dieser Erstkontakt im privaten Sektor gehe oft mit einer zeitintensiveren Diagnostik einher, was sich folgerichtig auch in den Folgekosten niederschlägt: So verzeichneten die Versicherer in der direkten Konsequenz auch bei den Ausgaben für Medikamente ein Plus von 14 Prozent.