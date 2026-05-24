Wollte Abkürzung nehmen: 17-Jähriger am Kellerjoch in Schwaz 40 Meter abgestürzt

Schwaz - Ein 17-jähriger Wanderer ist am Samstag bei einem Alpinunfall am Kellerjoch in Schwaz schwer verletzt worden. Der Jugendliche war zuvor trotz der Warnungen seiner Begleiter in ein steiles, felsiges Gelände abgestiegen und rund 40 Meter in die Tiefe gestürzt.

Drei ukrainische Jugendliche (15, 16 und 17 Jahre alt) waren am Vormittag zur Kellerjochkapelle aufgestiegen. Beim Abstieg wichen sie wegen der Schneelage immer wieder vom markierten Weg ab. Der 17-Jährige entschied sich dann gegen den Rat seiner Freunde, eine Abkürzung durch steiles, felsdurchsetztes Gelände zu nehmen.