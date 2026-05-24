Von Fahrbahn abgekommen

Alkolenker (25) überschlug sich mit Transporter in Sellrain und blieb unverletzt

Der Transporter blieb seitlich liegen und musste geborgen werden.
© Daniel Liebl/TT

Sellrain – Ein 25-jähriger, alkoholisierter Lenker hat am späten Samstagabend auf der L13 die Kontrolle über seinen Transporter verloren und sich überschlagen. Der Mann blieb wie durch ein Wunder unverletzt.

Der Einheimische war gegen 22.15 Uhr unterwegs, als er laut Polizei aufgrund kurzer Unachtsamkeit von der Fahrbahn abkam. Sein Fahrzeug kollidierte zunächst mit einem Leitpflock, rutschte anschließend eine Böschung hinab und überschlug sich in einem angrenzenden Feld, wo es auf der Seite liegen blieb.

Durch den Unfall wurde automatisch ein Notruf (eCall) ausgelöst, der die Rettungskette in Gang setzte. Ein von der Polizei an der Unfallstelle durchgeführter Alkomattest verlief positiv. (TT.com)

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