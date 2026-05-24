Alkolenker (25) überschlug sich mit Transporter in Sellrain und blieb unverletzt

Sellrain – Ein 25-jähriger, alkoholisierter Lenker hat am späten Samstagabend auf der L13 die Kontrolle über seinen Transporter verloren und sich überschlagen. Der Mann blieb wie durch ein Wunder unverletzt.

Der Einheimische war gegen 22.15 Uhr unterwegs, als er laut Polizei aufgrund kurzer Unachtsamkeit von der Fahrbahn abkam. Sein Fahrzeug kollidierte zunächst mit einem Leitpflock, rutschte anschließend eine Böschung hinab und überschlug sich in einem angrenzenden Feld, wo es auf der Seite liegen blieb.