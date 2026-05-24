Glimpflicher Ausgang bei Kollision von Kleinflugzeug mit Paragleiterin im Pinzgau

Piesendorf, Zell am See - Bei einem Zusammenstoß einer Paragleiterin mit einem Kleinflugzeug am Samstag in Piesendorf (Pinzgau) ist niemand verletzt worden. Laut Polizei startete die 44-jährige Gleitschirmpilotin aus Oberösterreich von der Schmittenhöhe in Richtung Piesendorf. Als sie um 13.15 Uhr oberhalb der Pinzgauer Hütte ein leichtes Flugmanöver durchführte, kollidierte sie mit einer Cessna, die ein 28-jähriger Tiroler steuerte. Die Frau konnte den Rettungsschirm auslösen und sicher landen.

Einsatzkräfte sprachen von großem Glück, dass es keine Verletzten gab. Der Pilot des Motorflugzeuges befand sich auf einem Alpenrundflug. Er habe der Paragleiterin nicht mehr ausweichen können, schilderte eine Polizeisprecherin. Der Gleitschirm wurde durch den Propeller des Motorfliegers stark beschädig. Deshalb zog die erfahrene Paragleiterin den Rettungsschirm.