Moped prallte bei Kreuzung in Mils gegen Auto: Zwei Jugendliche verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Moped in Mils sind am Samstagnachmittag zwei Jugendliche verletzt worden.

Mils – Gegen 14.30 Uhr fuhr eine 52-jährige Autofahrerin auf der Milser-Heide-Straße in Richtung Norden. Zeitgleich waren eine 15-jährige Mopedlenkerin und ihre 14-jährige Beifahrerin vom Steinfeld kommend in westliche Richtung unterwegs. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen prallte das Moped aus bisher ungeklärter Ursache gegen die Beifahrerseite des Autos.