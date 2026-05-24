Moped prallte bei Kreuzung in Mils gegen Auto: Zwei Jugendliche verletzt
Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Moped in Mils sind am Samstagnachmittag zwei Jugendliche verletzt worden.
Mils – Gegen 14.30 Uhr fuhr eine 52-jährige Autofahrerin auf der Milser-Heide-Straße in Richtung Norden. Zeitgleich waren eine 15-jährige Mopedlenkerin und ihre 14-jährige Beifahrerin vom Steinfeld kommend in westliche Richtung unterwegs. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen prallte das Moped aus bisher ungeklärter Ursache gegen die Beifahrerseite des Autos.
Die beiden Teenager kamen durch den Zusammenstoß zu Sturz. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurden die 15-Jährige und ihre Mitfahrerin mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Krankenhaus Hall eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.