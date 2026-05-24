Testet euer Wissen
Reif für einen Kurzurlaub: Wie schlagt ihr euch bei unserem großen Gardasee-Quiz?
Der Gardasee lockt jedes Jahr viele Urlauberinnen und Urlauber aus Tirol an.
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Ob nur für ein verlängertes Wochenende oder doch gleich für ein paar Tage mehr – besonders im Frühling und Sommer heißt es für viele wieder: ab in den Süden. Doch was weiß man eigentlich über den Gardasee? In unserem Quiz könnt ihr beweisen, dass ihr alles über eines der zweifellos beliebtesten Urlaubsziele wisst.
Das Quiz zum Gardasee
Könnt ihr mit euerem Wissen zum Gardasee glänzen?
Frage 1 von 11:
Welcher Ort am Gardasee ist bekannt für Zitronen?