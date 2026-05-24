Reif für einen Kurzurlaub: Wie schlagt ihr euch bei unserem großen Gardasee-Quiz?

Ob nur für ein verlängertes Wochenende oder doch gleich für ein paar Tage mehr – besonders im Frühling und Sommer heißt es für viele wieder: ab in den Süden. Doch was weiß man eigentlich über den Gardasee? In unserem Quiz könnt ihr beweisen, dass ihr alles über eines der zweifellos beliebtesten Urlaubsziele wisst.