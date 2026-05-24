Prallte mit E-Bike gegen Klein-Lkw: 70-Jähriger bei Unfall in Kössen schwer verletzt

Kössen – Ein E-Bike-Fahrer hat sich am Sonntagvormittag in Kössen schwer verletzt und musste ins Krankenhaus Kufstein geflogen werden. Wie die Polizei berichtet, war der 70-Jährige gegen 10 Uhr auf der Gemeindestraße „Am See“ unterwegs.

In einer unübersichtlichen Kurve kam ihm ein Klein-Lkw entgegen. Der Radler dürfte laut Polizei den Wagen zu spät bemerkt und daraufhin zu stark die Bremsen betätigt haben. Er stürzte und prallte gegen den Klein-Lkw. (TT.com)