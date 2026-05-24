Paar verirrte sich bei Tour im Mieminger Gebirge: Hüttenwirt hörte Hilferufe

Mieming – Eine Bergtour zur Ehrwalder Sonnenspitze endete für ein Ehepaar am Sonntag mit einer Hubschrauberbergung. Der 52-Jährige und die 50-Jährige waren in den frühen Morgenstunden von Ehrwald aus gestartet und wollten über die Coburger Hütte zum Gipfel aufsteigen. Kurz nach 8 Uhr kamen die beiden laut Polizei vom Weg ab und gerieten in steiles, felsiges Gelände.

Die Frau erlitt daraufhin eine Panikattacke und konnte weder vor noch zurück. Weil die Bergsteiger keinen Handyempfang hatten, riefen sie laut um Hilfe. Der Wirt der Coburger Hütte, der sich gerade auf die Saison vorbereitet, hörte die Rufe und setzte einen Notruf ab. Ein Polizeihubschrauber barg das Paar per Tau und brachte es unverletzt zur Coburger Hütte. (TT.com)