Motorradfahrer prallte bei Jenbacher Kreuzung gegen Auto: 32-Jähriger verletzt

Jenbach – In Jenbach sind am Sonntagnachmittag ein Motorrad und ein Auto aufeinandergeprallt. Der 32-jährige Motorradfahrer verletzte sich dabei und musste ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert werden. Die 30-jährige Autofahrerin und ihr am Rücksitz mitfahrender zweijähriger Sohn blieben unverletzt.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 14.40 Uhr bei der Kreuzung der Straße Am Gießen und der L215. Die Autofahrerin bog auf die L215 ein. Als sie den von links kommenden Motorradfahrer bemerkte, stieg sie auf die Bremse. Auch der Motorradfahrer versuchte noch zu bremsen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. (TT.com)