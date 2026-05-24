Tirol-Stopp auf Kabarett-Tour
Dirk Stermann privat wie selten: Vom Raunzen, Vatersein und dem neuen Opa-Glück
Sehr sympathisch und wortwitzig erzählt Dirk Stermann von seinem Leben in Wien und der Zukunftsvision als Opa.
© Rita Falk
Dirk Stermann lebt in Wien, aber raunzt nicht gern. Der TV-Star aus „Willkommen Österreich“ tourt derzeit durch Österreich. Im Interview erzählt er, wie Hochdeutsch in Österreich klingt, was seine Frau als Psychoanalytikerin aus Kinderfragen macht und wo sein Sohn ihn begraben möchte.