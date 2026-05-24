Haus kurzzeitig evakuiert

Auto in Flammen: Feuerwehr musste in Alpbach mit schwerem Atemschutz anrücken

Der Löscheinsatz hinterließ Spuren in der Tiefgarage. Am Wagen entstand Totalschaden.
© zoom.tirol

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