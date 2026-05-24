Bei Überholmanöver von Straße abgedrängt: Biker in Gerlos schwer verletzt

Gerlos – Bei einem Überholmanöver auf der Gerlos Bundesstraße ist am Sonntag ein 25-jähriger Motorradfahrer schwer verunglückt, berichtet die Polizei. Er kam von der Straße ab, prallte gegen einen Betonsockel und stürzte. Der Verletzte musste ins Krankenhaus Kufstein geflogen werden.

Kurz vor 14 Uhr war der 25-Jährige talauswärts unterwegs, als er ein Auto überholen wollte. Die 28-jährige Lenkerin des Autos setzte währenddessen ebenfalls dazu an, das vor ihr fahrende Auto zu überholen. Dadurch wurde der Motorradfahrer laut Polizei nach links abgedrängt und kam über den Fahrbahnrand hinaus.