Slalom-Spezialist schickte romantische Urlaubsgrüße mit Verlobungsring

Sechsmal fuhr Billy Major in der abgelaufenen Slalom-Saison in die Top 30 und etablierte sich damit im Weltcup. Bei den Olympischen Spielen gelang dem 29-jährigen Briten der beachtliche 16. Platz.

Nach dem sportlichen Highlight gab es für Major nun auch ein privates zu feiern. Er und seine Lebensgefährtin Olivia Foster verlobten sich im Urlaub. „Wir verlassen Griechenland verlobt“, schrieb der Torlauf-Spezialist zu romantischen Schnappschüssen – Verlobungsring inklusive.

Zu den ersten Gratulanten zählten u.a. seine Kumpels und Wegbegleiter AJ Ginnis und Charlie Raposo. (TT.com)