ÖEHV-Niederlage auch gegen Finnland, aber Traum vom Viertelfinale lebt

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat bei der Männer-WM in der Schweiz ein Entscheidungsspiel um ein Viertelfinalticket gegen die USA vor sich. Die Truppe von Roger Bader verpasste am Sonntagabend in Zürich mit einem 2:5 (0:1,0:3,2:1) gegen Finnland wie am Vorabend mit dem 2:6 gegen Deutschland, den Aufstieg zu fixieren. Die Skandinavier waren erwartet überlegen. Das Match der Gruppe A gegen Olympiasieger und Titelverteidiger USA ist für Dienstag (16.20 Uhr) angesetzt.

Die Österreicher hielten relativ lange die Null, die zweite Strafe des ÖEHV-Teams nutzte das bisher beste Powerplay-Team des Turniers aber dann doch noch im ersten Drittel für den Führungstreffer. Mikael Granlund traf in der 19. Minute, der diesmal von Bader ins Tor beorderte David Kickert war noch mit dem Fanghandschuh dran. Vor diesem Treffer hatte Rot-weiß-rot zwei durchaus gute Chancen vorgefunden, Tim Harnisch und vor allem Lucas Thaler nach Pass von Vinzenz Rohrer hatten das 1:0 am Schläger. Rohrer ging im dritten Abschnitt vorzeitig vom Eis.

Hatten die Finnen im ersten Drittel einen Torschuss-Überhang von10:2, lautete dieser im zweiten Abschnitt sogar auf 19:6. Und das wirkte sich auch im Score aus. 24 Stunden nach dem Match gegen die Deutschen machte sich wohl auch das konsequente Verteidigen bei den Österreichern mehr und mehr bemerkbar. Saku Maenalanen nach einem Pass von hinter dem Tor (24.) und Jesse Puljujarvi per Abstauber (32.) stellten auf 3:0. Letzterer läutete nur 47 Sekunden danach das nächste Suomi-Tor ein. Sakari Manninen war final zur Stelle.

Drittes Drittel an die Österreicher

Der beherzte Kampf der rot-weiß-roten Mannschaft wurde aber belohnt, das dritte Drittel wurde gewonnen. Nach einem Forechecking von Peter Schneider verlor Finnland-Goalie Justus Annunen den Puck außer Kontrolle, Dominic Zwerger spielte in einer Kombination der ersten Linie auf Benjamin Nissner ab, und dieser traf sehenswert (44.). Nach einem Treffer durch Patrik Puistola (48.) hatte Leon Wallner mit seinem dritten Turniertor das letzte Wort (59.). Für die Finnen geht es nun am Dienstagabend gegen die Schweiz um den Gewinn der Gruppe A.