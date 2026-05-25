25-jähriger Motorradfahrer bei Kollision mit Pkw in Zirl verletzt

Zirl - Bei einem Verkehrsunfall auf der Tiroler Straße (B171) ist am Sonntagnachmittag ein 25-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Er kollidierte mit einem Auto, dessen Lenker von einem Bankett zurück auf die Fahrbahn fahren wollte.

Gegen 14.20 Uhr war der 25-jährige Österreicher mit seinem Motorrad aus Richtung Innsbruck kommend in Richtung Zirl unterwegs. Zur selben Zeit beabsichtigte ein 58-jähriger Österreicher, seinen Pkw, den er am Straßenrand angehalten hatte, wieder zurück auf die Fahrbahn in Fahrtrichtung Osten zu lenken.

Dabei kam es zur Kollision mit dem herannahenden Motorrad. Der 25-Jährige kam durch den Zusammenstoß zu Sturz, konnte jedoch selbstständig aufstehen und sein beschädigtes Fahrzeug am Straßenrand abstellen.