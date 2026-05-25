Brennerkorridor als Sperrzone

Totalsperre am Samstag: Was Reisende und Anrainer zur Brenner-Demo wissen müssen

Fahrzeuge auf der Brennerautobahn? Nicht am Samstag – zumindest für acht Stunden. Ab 11 Uhr findet dort nämlich eine Demonstration statt.
© Rita Falk

Am Samstag kommt es auf der Brenner-Route zu massiven Verkehrseinschränkungen. Grund ist die Demonstration auf der Brennerautobahn, die für acht Stunden zu einer Totalsperre der wichtigen Nord-Süd-Verkehrsader führt. Was Reisende und Anrainer jetzt über die Details der Sperren, die Kontrollen und den Notfallplan der Behörden wissen müssen.

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