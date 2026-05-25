Totalsperre am Samstag: Was Reisende und Anrainer zur Brenner-Demo wissen müssen

Am Samstag kommt es auf der Brenner-Route zu massiven Verkehrseinschränkungen. Grund ist die Demonstration auf der Brennerautobahn, die für acht Stunden zu einer Totalsperre der wichtigen Nord-Süd-Verkehrsader führt. Was Reisende und Anrainer jetzt über die Details der Sperren, die Kontrollen und den Notfallplan der Behörden wissen müssen.