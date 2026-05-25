Mehrere Einsätze

Raufhandel, Pfefferspray, Biss in die Wade: Pfingstfest in Schwoich eskalierte

Schwoich – Ein Pfingstfest ist laut Polizei in der Nacht auf Montag in Schwoich aus dem Ruder geraten: Es kam „zu zahlreichen, teils schweren Straftaten“, heißt es in einem Bericht. Mehrere Polizei- und Rettungseinsätze waren notwendig. Details sind noch unklar, die Ermittlungen laufen. Bislang seien folgende Taten bekannt:

  • Ein Raufhandel zwischen zwei Personengruppen
  • Eine Körperverletzung durch Biss in die Wade
  • Eine schwere Körperverletzung durch Zusammenwirken mehrerer Personen
  • Eine Körperverletzung durch den Einsatz von Pfefferspray

Die Personen waren teils stark alkoholisiert, unter anderem deswegen sind weitere Erhebungen zum Tathergang notwendig. Nähere Informationen – etwa zur Zahl der Verletzten – seien noch nicht bekannt, bestätigte die Polizei am Montagvormittag auf Nachfrage. (TT.com)

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