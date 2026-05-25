Alkotest verweigert: 32-Jährige attackierte und verletzte Polizisten in Hall

Nach einem Unfall mit Sachschaden auf einem öffentlichen Parkplatz in Hall kam es am Sonntagabend zu einer Eskalation. Eine 32-jährige Unfallbeteiligte verweigerte einen Alkotest, beleidigte die alarmierten Beamten und attackierte schließlich einen Polizisten, der dabei verletzt wurde.

Hall – Gegen 18.30 Uhr war eine Polizeistreife wegen eines Unfalls mit Sachschaden zu dem Parkplatz in Hall beordert worden. Bei der Sachverhaltsfeststellung vor Ort zeigte sich eine 32-jährige Frau, die in den Unfall verwickelt war, den Beamten gegenüber zunehmend ungehalten und beleidigte diese mehrmals.

Aufgrund ihres Verhaltens forderten die Polizisten die Frau zur Durchführung eines Alkotests auf. Die 32-Jährige verweigerte dies, woraufhin ihr die Beamten an Ort und Stelle die Weiterfahrt untersagten und die Autoschlüssel abnahmen.