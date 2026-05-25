Seile verhängten sich: Vier Kletterer mussten in Nesselwängle Notruf absetzen

Nesselwängle – Eine vierköpfige Klettergruppe musste am Sonntagabend in Nesselwängle aus einer alpinen Notlage befreit werden. Die Seile hatten sich im felsigen Gelände so verhängt, dass die vier Kletterer sie nicht mehr lösen konnten. Ein Notarzthubschrauber barg die Gruppe und flog sie ins Tal. Verletzt wurde niemand.

Laut Polizei wollten die vier Kletterer im Alter von 26, 35, 36 und 37 Jahren am sogenannten Gimpel die Route „Alte Süd“ besteigen. Sie setzten die Tour bis in die Abendstunden fort. Gegen 20.45 Uhr seilten sie sich in Zweierseilschaften über die Route ab. Dabei kam es zum Vorfall mit den Seilen.