Betrunken am Steuer: Autofahrer (24) prallte in Kufstein gegen Leitplanke

Kufstein – Glück im Unglück hatte ein betrunkener Autofahrer in der Nacht auf Montag in Kufstein. Der 24-Jährige verunglückte gegen Mitternacht auf der Eibergstraße (B173), kam aber mit leichten Verletzungen davon.

Laut Polizei geriet der Mann auf der Höhe Klemmer Wald auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen eine Leitplanke. Das Auto drehte sich und kam schließlich schwer beschädigt zum Stillstand. Der Lenker wurde ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung, darum musste der 24-Jährige seinen Führerschein vorläufig abgeben. Die Freiwillige Feuerwehr Kufstein reinigte die Straße. (TT.com)