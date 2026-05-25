Werk des Tirolers Johannes M. Staud

So kam die moderne Oper „missing in cantu“ beim Publikum im Landestheater an

Menschliche Existenz in schwerer Schieflage. Hazel Neighbour (als Echo) und Marcel Brunner (Seher) in der Staud-Oper „missing in cantu“ im Tiroler Landestheater.
© Marcella Ruiz Cruz
Markus Schramek

Von Markus Schramek

Mit seiner vierten Oper „missing in cantu“ wird der Innsbrucker Johannes Maria Staud erstmals am Landestheater gespielt. Ein Abgesang auf eine kaputte Zivilisation mit humoristischen Einlagen im halbvollen Saal.

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