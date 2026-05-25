Werk des Tirolers Johannes M. Staud
So kam die moderne Oper „missing in cantu“ beim Publikum im Landestheater an
Menschliche Existenz in schwerer Schieflage. Hazel Neighbour (als Echo) und Marcel Brunner (Seher) in der Staud-Oper „missing in cantu“ im Tiroler Landestheater.
© Marcella Ruiz Cruz
Mit seiner vierten Oper „missing in cantu“ wird der Innsbrucker Johannes Maria Staud erstmals am Landestheater gespielt. Ein Abgesang auf eine kaputte Zivilisation mit humoristischen Einlagen im halbvollen Saal.