Vier Verletzte bei Auffahrunfall auf der Brennerautobahn

Gries am Brenner – Zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten kam es am Montagvormittag auf der Brennerautobahn (A13) bei Gries. Ein Fahrstreifen in Richtung Innsbruck musste für rund eine Stunde gesperrt werden.

Gegen 11.30 Uhr war ein 28-jähriger deutscher Autofahrer von Italien in Richtung Innsbruck unterwegs. Kurz nach der Staatsgrenze musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt stark abbremsen. Ein nachfolgender 22-jähriger Lenker, ebenfalls aus Deutschland, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das Heck des vorderen Wagens.

Ins Krankenhaus Sterzing eingeliefert

Bei der Kollision wurden der 22-jährige Fahrer und eine 21-jährige Mitfahrerin unbestimmten Grades verletzt. Zwei weitere Mitfahrer im Alter von 21 und 22 Jahren wurden ebenfalls zur Kontrolle in das Krankenhaus nach Sterzing gebracht. Alle vier konnten das Spital jedoch noch am selben Tag wieder verlassen.